Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Супрун обвинила Авакова в препятствии легализации каннабиса

Комментариев: 8
Бывшая и.о. главы МОЗ пыталась добиться внесения изменений в постановление Кабмина №770-2000-п.
МВД дважды блокировало принятие решения по каннабису
МВД дважды блокировало принятие решения по каннабису
laszlolaw

Бывшая министр здравоохранения Уляна Супрун заявила, что министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал перенесение каннабиса, который хотели легализировать, из категории наркотиков, оборот которых запрещен, в категорию веществ, оборот которых ограничен.

Об этом сообщают “Центральные новости“.

Читай также: Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия

“Мы в последнее заседание правительства подали изменения в постановление, чтобы медицинский каннабис стал доступным для пациентов. Все согласовали СБУ, МЭРТ, Минфин, мы… Единственный, кто заблокировал, это был Аваков и МВД“, - сказала Супрун.

По ее словам, Минздрав дважды пытался внести изменения в указанное постановление, и дважды МВД блокировало принятие этого решения. Там объясняли, что для отнесения каннабиса в категорию наркотиков с ограниченным оборотом якобы необходимы изменения в Уголовный кодекс.

“Но это неправда, потому что это медицинский каннабис, так же, как другие наркотики, которые используются как лекарство, может контролироваться через Гослекслужбу. Поэтому можете поблагодарить господина Авакова за то, что нет медицинского каннабиса сейчас в Украине, доступного для пациентов“, - утверждает Супрун.

Читай также: Третья попытка марихуаны: Под Раду принесли пятиметровую таблетку

Речь идет о постановлении Кабмина №770-2000-п об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Именно это постановление определяет, запрещен или разрешен с ограничениями оборот тех или иных наркотических веществ.

В марте петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25 000 подписей. Позже комитет Верховной Рады поддержал легализацию медицинской марихуаны.

Стоит отметить, что украинский Хельсинский союз уже поддержал легализацию использования конопли в медицинских целях.

Как сообщалось 24 мая, Супрун заявила, что более 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: марихуана, каннабис, Супрун, наркотики, Аваков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
callsoul    02.09.2019, 17:20
Оценка:  0
callsoul
Фентанил так пожалуйста, а марьиванна самый страшный наркотик... маразм крепчал.
fkrfyfan    02.09.2019, 17:06
Оценка:  -2
fkrfyfan
А то что нет многих лекарств по доступной для населения, ульянку не волнует? О нариках она беспокоится, блин!
Брюква_и_Клюква    02.09.2019, 17:18
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
С новым министром Здравоохренения лекарств будет завались. Потерпите, товарищ, немного, будете купаться в лекарствах!
Woodbrother    02.09.2019, 17:22
Оценка:  0
Woodbrother
fkrfyfan - это у вас на россии многих лекарств нет. Просто у вас в кремле сидят уроды. В Украине пока такой проблемы нет, но возможно будет т.к. министра избрали неграмотного.
Зорян_и_Шкиряк    02.09.2019, 16:32
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Да, менты совсем oxyели - ширяться не дают! Я уж не говорю про демократическое право каждого украинца на свободное гранатоношение! Да, такие правоохранители - позор! Ульянку на царство!!!
Дром    02.09.2019, 16:40
Оценка:  +6
Дром
Менты и ширяться дают, и продавать эту самую ширку, но под их чутким руководством. Потому как старшеклассник может найти наркоторговца, а милиция нет, почему-то...
Зорян_и_Шкиряк    02.09.2019, 16:47
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
И не говорите! Подростки - они такие находчивые! И главное - не измученные работой! ))
Вы попробуйте дать ему задание отлавливать наркоторговцев с соблюдением процессуальных норм и бесконечной писаниной; деньги за это платите... И человек быстро скиснет. Нет личной заинтересованности!
Дром    02.09.2019, 17:09
Оценка:  +1
Дром
Или наоборот - дайте человеку "мотивацию" и найдется столько процессуальных норм и бюрократических перепонов, что сразу понятно - дело безнадежное))))
VSHIVANKA    02.09.2019, 16:20
Оценка:  -2
VSHIVANKA
АРА АВАКЯН КРЫШУЕТ И КОНТРОЛИРУЕТ НАРКОБИЗНЕС НА ЦЭУВРОПЕ , ОН ЧТО ДУРАК РЕЗАТЬ КУРИЦУ НЕСУЩУЮ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА ? ))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь