Дубинский обвинил Святаша в организации митингов против Зеленского

Дмитрий Святаш назван заказчиком митингов против Владимира Зеленского.

Читай также: Новая Рада сегодня впервые провалила голосование

Бывший народный депутат Дмитрий Святаш, которого СМИ называют владельцем известной автомобильной корпорации “АИС“, назван заказчиком митингов против Владимира Зеленского во время президентской избирательной кампании этого года. Об этом сообщают “Українські Новини“.

Об этом заявил Александр Дубинский, народный депутат Украины от политической партии “Слуга народа“, известный журналист, специализирующийся на расследовании коррупционных финансовых афер.

Читай также: Скандал с Геращенко: В Раде заблокировали трибуну

Акции псевдопротеста тогда проводили возле здания телевизионного канала “1+1“. “Бабушкам, дедушкам раздавали плакаты, по 100 гривен платили, а потом вели под “1+1“, чтобы они кричали, что Зеленский плохой, а Порошенко хороший“, - говорит Дубинский.

“И пришел ответ 11 сентября, спустя 7 месяцев после митинга. Мы совершенно случайно узнали о том, что за этим стоял депутат самовыдвиженец Дмитрий Святаш. Тот самый, который на своих заводах собирал автомобильчики китайские, корейские и российские“, - рассказал в своем видеоблоге Дубинский.

Читай также: Страсти в Раде: Дубинский выступил в футболке с матерным выражением Порошенко

Нардеп-расследователь также подчеркнул, что именно Святаш в свое время пролоббировал грабительские условия ввоза в Украину качественных импортных автомобилей.

“Для чего была сумасшедшая растаможка авто из Европы, Штатов, которая до сих пор и сохраняется на территории Украины? Высокая растаможка лоббировалась всегда Святашем... И Святаш, судя по всему, заказывал и оплачивал тот митинг против Зеленского“, - констатировал журналист.

Читай также: “Спалился“: Депутат выбирал яхту во время заседания

Дубинский отметил также, что практика давления на власть путем организации фальшивых акций протеста является излюбленным пиар-инструментом Дмитрия Святаша, который таким образом пытается запугать судей, правоохранительные и антикоррупционные органы.

“Я с людьми общаюсь, а они говорят, - у нас митинги идут, мы вам дадим документы, кто их организовывал. Смотрю, а организаторы и исполнители все те же самые, которые были под “1+1“. И финансирует все это Дмитрий Святаш. Только в данной ситуации он уже пытается митингами задавить суды, ГБР, прокуратуру и Агентство по управлению активами, потому что у него изымают его имущество, которое было в залоге у одного из банков“, - уточнил Дубинский.

Читай также: Освобожденные моряки готовы давать РФ показания онлайн

Напомним, что речь идет о кредитах, выданных “УкрСиббанком“ более 10 лет назад Святашу и его партнеру по “АИС“ Василию Полякову. Право требования по которым в настоящее время принадлежит группе DCH, а общая сумма обязательств за эти годы достигла 100 млн долларов.

Группа DCH неоднократно заявляла о том, что в свою бытность депутатом Верховной Рады Украины Дмитрий Святаш использовал депутатский мандат для уклонения от уплаты налогов и систематически оказывал давление на суды и органы прокурорского надзора.

Читай также: Разработчики системы “Рада“ не обновляли ее с 2015 года

На парламентских выборах-2019 Святаш потерпел сокрушительное поражение от кандидата партии Зеленского “Слуга народа“, и в настоящее время не является больше народным депутатом. Часть имущества “АИС“ арестована в рамках расследования уголовного дела, по незаконному завладению денежными средствами кредитора, и передана АРМА в управление.

Дубинский отметил, что недобросовестным должникам банков при Президенте Украины Владимире Зеленском больше не удастся уходить от ответственности. “При новой власти долги придется отдавать“, - резюмировал Александр Дубинский.

Читай также: Регламентный комитет предлагает отстранить Геращенко от 5 пленарных заседаний

Ранее комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики делегировал Александра Дубинского в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов банков.

Конкурсная комиссия состоит из 5 представителей (3 - от Кабинета министров Украины, 1 - от президента и 1 - от профильного комитета Рады). Комиссия выбирает по 6 независимых членов наблюдательных советов 3 государственных банков (“Приватбанк“, “Ощадбанк“ и “Укрэксимбанк“).

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.