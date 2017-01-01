Итоги 21 сентября: Скандал Коломойского и Шустера и газ в Париже

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Олигарх потребовал от ведущего 2,3 млн грн, Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ, а формулу Штайнмайера решили узаконить. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире

На вчерашнем эфире политического ток-шоу “Свобода слова” обсуждали ситуацию вокруг экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, и олигарх Игорь Коломойский разругался с ведущим Савиком Шустером.

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Ведущий Савик Шустер в ходе обсуждения вспомнил, что в 2015 году канал Коломойского снял с эфира его передачу. Однако олигарх заявил, что трансляцию прекратили из-за того, что Шустер нарушил договоренность и начал брать деньги с гостей. На это ведущий пригрозил олигарху судебным иском.

"Сделал одну передачу, а на второй спалился. Взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого… У каких-то мэров взял… Причем одного мы подсунули специально, чтобы проверить на вшивость… Вот такая гниль", - сказал олигарх.

Он заявил, что Шустер задолжал 2 млн 300 тысяч долларов. "А вы - 155 миллиардов", - парировал Шустер. В конце эфира Коломойский сам позвонил в студии и заявил, что готов судиться с Шустером.

Украина отказалась от ближайшей сессии ПАСЕ

Украинская делегация не будет принимать участие в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил руководитель Комитета по вопросам внешней политики Верховной Рады Богдан Яременко.

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Он отметил, что пока Украина воздержится от участия в заседании ПАСЕ. Украинская делегация проведет ряд консультаций с делегациями других стран по восстановлению доверия к ПАСЕ после возвращения в ее состав делегации Российской Федерации.

ВР просит ПАСЕ не признавать российских делегатов из Крыма. Украинские нардепы направили обращение в ПАСЕ с призывом осудить так называемые “выборы“ в Крыму и не признавать российских депутатов с полуострова.

В Париже протестующих разгоняли слезоточивым газом

Полиция Парижа применила слезоточивый газ против нескольких сотен людей, следовавших на демонстрацию на Елисейские поля в субботу, 21 сентября, сообщил телеканал BFM.

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Несколько сотен человек приблизились к кордону полиции, который перегородил улицу, ведущую на Елисейские поля. Люди стали выкрикивать лозунги, после чего полиция применила слезоточивый газ, а толпа людей развернулась.

Согласно кадрам телеканала CNEWS, спустя какое-то время полиция вновь применила слезоточивый газ на этой улице, из-за чего часть Елисейских полей накрыл густой дым.

Банковая запишет формулу Штайнмайера в закон

Формула Штайнмайера, регулирующая порядок проведения выборов на Донбассе, ляжет в основу законопроекта. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что провел встречу в офисе президента с активистами, чтобы обсудить формулу Штайнмайера и ее роль в урегулировании ситуации на Донбассе.

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"Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение. Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", - отметил он.

В кабинете Трубы обнаружили прослушку

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В кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы обнаружили подслушивающие устройства.

"В моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - отметил Труба.

На месте работают следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

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