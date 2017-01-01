Санкции против Януковича не отменили, - пресс-секретарь суда ЕС

Все слухи о том, что санкции против Януковича отменены являются фейком.

Янукович до сих пор под санкциями EPA/UPG

Персональные санкции против беглого Виктора Януковича в Европейском Союзе никто не отменял. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на пресс-службы суда ЕС.

Читай также: Найем выиграл суд у адвоката Януковича

Пресс-секретарь суда Европейского союза заявил журналистам, что персональные ограничительные меры, введенные Евросоюзом против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, а также против его сына Александра Януковича, остаются в силе.

Я подтверждаю, что решение Совета ЕС от 2019 о введении санкций против Виктора Януковича и его сына Александра Януковича действует, - заявил пресс-секретарь суда ЕС.

Читай также: Янукович готовится вернуться в Украину - адвокат

Между тем, собеседник агентства подтвердил, что суд 24 сентября постановил отменить решение Совета ЕС от 2018 о введении ограничительных мер против Януковичей.

Однако, как отметил представитель суда, действующие санкции на период 2019-2020 годов действуют. Также стало известно, что эти решения Совета ЕС от 2019 относительно Виктора Януковича и Александра Януковича сейчас находятся в процессе обжалования.

Напомним, сегодня адвокат заявил, что Евросуд отменил санкции ЕС против Януковича. Адвокат сына Януковича надеется на полную реабилитацию экс-президента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.