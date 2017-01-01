Давление на Зе по Привату и страхи Гонтаревой: Данилюк дал откровенное интервью

Валерия Гонтарева опасалась преследований задолго до того, как ей сожгли дом, рассказал экс-секретарь СНБО.

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Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал в интервью LB.ua, почему уволился с должности и не смог работать с командой Владимира Зеленского. Bigmir.net собрал ключевые цитаты.

О том, как принял решение прийти в команду:

"Я вошел в команду еще на этапе выборов. Я понимал тогда намерения кандидата Зеленского – он хотел менять страну. Он еще не был к этому готов и не/успех мероприятия напрямую зависел от команды, которая будет сформирована. Осознавал, что если частью этой команды стану я, смогу внести свой вклад".

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О причинах ухода из команды Зе:

"Я увидел, как развиваются процессы, частью которых я не хочу быть. Принял для себя решение, что не смогу больше быть полезен на данном этапе".

О группах влияния вокруг президента:

"Очевидно, есть одна, которая сформировалась еще на этапе кампании. Меня беспокоит развитие ситуации вокруг "Привата". Должны быть предприняты шаги, чтобы и наши граждане, и международные партнеры поняли: что-то меняется, влияние олигархических групп уменьшается".

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Стоит ли ставить знак равенства между командой Богдана и Коломойского:

"Я бы знак равенства не ставил. Время идет, ситуация разворачивается, Андрей строит уже какую-то свою игру".

О миссии МВФ и Приватбанке:

"Недавно в Украине была миссия МВФ, они уехали без результата – их беспокоит ситуация вокруг Приватбанка. Я их прекрасно понимаю. Эта ситуация тревожит не только МВФ. Происходит так, что мы стали заложниками всей этой истории".

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О причинах быстрого отъезда миссии:

"Тревожные события. На протяжении недели у бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой сожгли сперва машину, затем дом, прошли обыски в Приватбанке".

"Вызывают – по вопросу национализации – министра финансов на допрос. Еще – суды, там же пошел явный "прогресс"! Я хорошо понимаю логику МВФ. В этой ситуации они не станут указывать на что-то конкретное, что мы должны исправить".

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О том, частью каким процессов сам лично не хочет быть:

"В чем я вижу сложности? В том, что сейчас неглубоко мы подходим к важным государственным вопросам. Доминирует подход "решения вопросов". Проще говоря, "решалова". Происходит это от того, что в команде некоторые люди привыкли именно так работать".

"Это модель работы: если надо через суды – решим через суды, если надо решить через правоохранительные органы, скажем, НАПК – решим через эти органы. Такой подход дает быстрые результаты, но фактически оставляет нас в прошлом"

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Пытался ли поговорить с Зеленским

"Да. Но я не буду рассказывать о моих разговорах с Президентом. Я ему передавал свою обеспокоенность и предлагал другие способы решения проблем. Например, подходы к формированию команды у меня тоже вызывали определенные вопросы, и я об этом говорил".

Чего хочет Зеленский

"Мне кажется, что Владимир постоянно будет находиться в (избирательной) кампании. Это, кстати, было введено в практику Трампом, который постоянно находится в кампании, уровень его активности со времени кампании не падает. Мне кажется, это такой новый тренд для публичных политиков".

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Про "доступ к телу" президента

"Богдан пытался узурпировать, но у него не получилось. Это сложно сделать, потому что люди могут заходить через советника, через помощника. И доносить информацию".

О Привате и страхе Гонтаревой

"Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка". Когда я присоединился к выборной кампании Зеленского, что говорили? Если там Данилюк – значит, там нет Коломойского. Я понимал свою ответственность, поставив на кон свою репутацию".

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"Когда встречался с инвесторами, с правительствами стран-партнеров все спрашивали о "Приватбанке". Отвечал , что риски есть, но я как раз и присутствую в команде, чтобы этот риск не материализовался. Я выступал определенным гарантом".

"Весной я встречался с Валерией Гонтаревой, она была очень обеспокоена возможными преследованиями. И я ей сказал, что пока я есть, сделать это не позволю".

О влиянии на Зе по теме Привата:

Очень сложный вопрос. Неоднозначный. Я уверен, что очень многое ему навязывалось. Но, думаю, что на данный момент он понимает, что есть более серьезные и актуальные вопросы. И ключевое, что я помог ему донести, что решение принято, и им должны заниматься суды".

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"Если бы МВФ не было, думаю, решения в судах продвигались бы гораздо быстрее".

Почему написал заявление до поездки Зеленского в США:

"На это были причины. И тот факт, что Богдана не было на встрече с Трампом, напрямую связан с тем, что я написал заявление. Я предупредил, что это будет огромная ошибка, которой бы не преминули воспользоваться наши оппоненты".

О разговоре с Зеленским после его возвращения из Нью-Йорка:

"Мы обсудили очень детально ситуацию. Я ему обозначил все, что я вижу не так. Это был дружественный разговор и, мы как всегда, были максимально откровенны. Взаимодействие продолжится в других форматах".

Данилюк, напомним, объяснил, почему миссия МВФ спешно покинула Украину.

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