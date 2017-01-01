Отец Гандзюк опубликовал последний снимок дочери

Кадр сделан отцом Гандзюк год назад.

"Катя последний раз в жизни сидит. Менее чем через шесть дней ее не станет" facebook.com/Віктор Гандзюк

Отец убитой в прошлом году херсонской активистки Катерины Гандзюк - Виктор опубликовал предсмертный снимок дочери, сделанный им ровно год назад.

Об этом сообщается на фейсбук-странице Виктора Гандзюк.

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“Те счастливые для нас короткие отрезки времени, когда Катя сидела. Более чем за три месяца пребывания в реанимации раз восемь или девять. По несколько минут. Старалась изо всех сил, упорно, несмотря на невыносимую боль... Смотрю на фото... Снова и снова... Бесстрастная надпись на экране айфона: “29 октября 2018 года, 15:15“. Ровно год назад. Я снимаю Катю в последний раз. Катя в последний раз в жизни сидит. Более подняться не сможет. Менее чем через шесть дней Кати не станет...“, - написал Виктор Гандзюк в коментарии к снимку.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

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Четвертого ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. В тот же день подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

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