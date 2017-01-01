Рада в первом чтении одобрила ликвидацию "площадок Яценко"

Скандальный законопроект прошел первый этап рассмотрения депутатским корпусом.

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы в сфере оценки объектов недвижимости (так называемые “площадки Яценко“). Как указано в карточке законопроекта на сайте пардамента, за соответствующее решение проголосовали 378 депутатов.

Согласно пояснительной записке, с 1 января 2020 вводится упрощенная модель оценки недвижимости. Человек сможет получить справку об автоматической оценке недвижимости и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости.

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В случае несогласия со стоимостью недвижимости лицо вправе обратиться к субъекту оценочной деятельности и провести оценку по системе, существующей сейчас.

Следует отметить, что именно этот законопроект послужил причиной для громкого скандала внутри фракции “Слуга народа“. Целью документа была ликвидация коррупционной схемы, известной как “площадки Яценко“, существовавшей в системе оценки недвижимости. Однако финансовый комитет Верховной Рады отклонил этот законопроект и не пропустил его на рассмотрение депутатского корпуса. Появилась информация, что членов комитета подкупили, чтобы они провалили законопроект.

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В результате возник громкий скандал, за которым последовала череда публичных проверок на полиграфе (“детекторе лжи“), которые прошли не только члены финансового комитета, но и другие депутаты, а также руководство фракции “Слуга народа“. Эти проверки не выявили признаков коррупции, но сами проверки были сильно раскритикованы экспертами.

Позднее руководство пропрезидентской фракции заявило, что весь скандал был результатом спецоперации по дискредитации партии. Тем не менее, правоохранительные органы, возбудившие уголовное дело по информации о возможной даче взяток в парламенте, продолжают следствие.

Напомним, нардепов могут заставить ежегодно проходить полиграф. В раде зарегистрировали законопроект о полиграфе.

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