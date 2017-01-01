Итоги 4 декабря: Пожар в Одессе и обиженный Трамп

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Одессе произошел пожар в шестиэтажном здании dsns.gov.ua

В центре Одессы произошел масштабный пожар в здании, где располагается колледж; президента США “обидели“ на саммите НАТО: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Одессе произошел масштабный пожар

В центре Одессы на улице Троицкой произошел сильный пожар в шестиэтажном здании, которое является памятником архитектуры.

По данным ГСЧС, пожар вспыхнул около в 10.12 утра на третьем этаже в помещении Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса.

Часть дома занимает ряд фирм и учреждений, в том числе Институт морской биологии, Одесский филиал института археологии НАН Украины, несколько подразделений Физико-химического института имени А.В. Богатского. Одесситы помогли спасателям, оттащив авто, мешавшее тушить огонь.

По дfнным СМИ, помещения биологов, химиков и археологов полностью уничтожены огнем.

В результате инцидента погибла одна студентка 2003 года рождения, 29 человек пострадали. Местонахождение 13 человек проверяют.

Причины пожара расследуются. Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил двухдневный траур из-за трагедии.

Верховная Рада запретила импорт электроэнергии из РФ

Парламент 274 голосами принял решение о запрете импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

При этом Кабмину дали право временно отменять запрет во избежание чрезвычайных ситуаций.

Арестован подозреваемый в убийстве сына депутата Соболева

Шевченковский районный суд Киева решил арестовать на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

По данным СМИ, взят под стражу Андрей Лаврега.

Кабмин повысил тарифы за доставку пенсий

Кабинет министров установил новые тарифы на услуги по выплате и доставке пенсий и денежных пособий.

С 1 января 2020 года тариф на услуги в городе составит 1,15% (сейчас 0,79%) от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа − 2,3% (1,56%). Доставку средств обеспечит Укрпочта.

Суд отменил решение о миллионном залоге Садовому

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу мэра Львова Андрея Садового на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда об избрании ему меры пресечения в виде залога в размере один миллион 56 тысяч 500 гривен.

Садовому избрали новую меру пресечения в виде личного обязательства.

Эксперты по Конституции США обнаружили повод для импичмента Трампа

Трое из четырех экспертов по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента Дональда Трампа имеется повод для импичмента.

На саммите НАТО посмеялись над Трампом

Президент США Дональд Трамп покинул саммит НАТО, не дав пресс-конференцию. Ситуацию связали с шутками премьер-министра Джастина Трюдо, которого американский лидер назвал двуличным.

Накануне в сети распространилось видео, на котором Трюдо вместе с британским премьером Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Нидерландов Марком Рютте ведут оживленную беседу.

По данным СМИ, лидеры шутили над поведением президента США.

Сам канадский премьер опроверг, что насмехался над Трампом.

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