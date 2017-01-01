Порошенко в рясе: Митрополит УПЦ рассказал о знаменитом фото

Митрополит Украинской православной церкви рассказал о фото Петра Порошенко в рясе.

Управляющий делами Украинской православной церкви Украины митрополит Антоний рассказал о знаменитом фото Петра Порошенко в рясе и с иконой в руках. Об этом передает сайт Главком.

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По словам митрополита, в лоне церкви Перт Порошенко не был ярым верующим.

“Сфотографировали его (Порошенко – ред.) один раз, когда было Престольный праздник в киевском Ионинском монастыре, где надо было нести икону. Вот он там был. Ему священники позволили одеть стихарь. На этом его церковность и закончилась “, - говорит митрополит Московской церкви.

На вопрос редакции, о том, что экс-президент Порошенко создает впечатление набожного человека, митрополит Антоний заявил, один Бог может объективно судить о человеке, но “исходя из того, что происходит в нашем государстве, и того, что начинает открываться, мы видим, что здесь есть вопросы“.

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Также, по словам Антония, Константинополь не дал украинской церкви автокефалию. “Он просто имел желание закрепить за собой украинский народ“, - считает митрополит.

Даже во время последнего Собора Православной церкви Украины, который состоялся в субботу 14 декабря присутствовали представители Константинополя. Вы себе можете представить, чтобы во время нашего Архиерейского Собора присутствовал представитель из Москвы? - подытожил митрополит Антоний.

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