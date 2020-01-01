Итоги 7 февраля: Стрельба в Мукачево и Зеленский в Италии
Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
В Мукачево среди бела дня произошла стрельба
7 февраля, на улице Сеченова в Мукачево, произошла перестрелка. Две группы мужчин открыли огонь по друг другу , после чего скрылись с места преступления.
Мукачевский городской совет попросил президента ввести в город Нацгвардию. Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за стрельбы в Мукачево.
Зеленский в Италии
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Там он провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Постановление об увольнении Сытника внесли в Раду
Группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Документ обнародован на сайте парламента.
Из Белого дома уволили эксперта по Украине
Администрация президент США рассталась с экспертом по Украине из Совета национальной безопасности Александром Виндманом, давшим показания против главы государства в рамках процедуры импичмента, сообщает CNN. В комментарии журналистам адвокат чиновника Дэвид Прессмен заявил, что его клиента уволили за то, "что он говорил правду".
Количество жертв коронавируса в Китае превысило 720
Число жертв коронавируса нового типа в Китае увеличилось до 722 человек. Количество инфицированных достигло 31 774 человека. Медики помогли выздороветь 2050 заболевшим.
Канада подала иск к Ирану за сбитый самолет МАУ
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции 8 января.
Коллективный иск подали родственники жертв авиакатастрофы, которые требуют компенсации в 1,1 млрд долларов (около 1,5 млрд канадских долларов). Ответчиками выступают сам Иран, а также его руководитель и духовный лидер аятолла Али Хаменеи, главнокомандующие КСИР, в том числе генерал Амир Али Хаджизаде, руководящий ВВС страны.
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