Итоги 7 февраля: Стрельба в Мукачево и Зеленский в Италии

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Мукачево среди бела дня произошла стрельба

7 февраля, на улице Сеченова в Мукачево, произошла перестрелка. Две группы мужчин открыли огонь по друг другу , после чего скрылись с места преступления.

Мукачевский городской совет попросил президента ввести в город Нацгвардию. Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за стрельбы в Мукачево.

Зеленский в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Там он провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Постановление об увольнении Сытника внесли в Раду

Группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Документ обнародован на сайте парламента.

Из Белого дома уволили эксперта по Украине

Администрация президент США рассталась с экспертом по Украине из Совета национальной безопасности Александром Виндманом, давшим показания против главы государства в рамках процедуры импичмента, сообщает CNN. В комментарии журналистам адвокат чиновника Дэвид Прессмен заявил, что его клиента уволили за то, "что он говорил правду".

Количество жертв коронавируса в Китае превысило 720

Число жертв коронавируса нового типа в Китае увеличилось до 722 человек. Количество инфицированных достигло 31 774 человека. Медики помогли выздороветь 2050 заболевшим.

Канада подала иск к Ирану за сбитый самолет МАУ

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции 8 января.

Коллективный иск подали родственники жертв авиакатастрофы, которые требуют компенсации в 1,1 млрд долларов (около 1,5 млрд канадских долларов). Ответчиками выступают сам Иран, а также его руководитель и духовный лидер аятолла Али Хаменеи, главнокомандующие КСИР, в том числе генерал Амир Али Хаджизаде, руководящий ВВС страны.