Андрей Таран: Что известно о потенциальном главе Минобороны

Одним из наиболее вероятных кандидатов на министерский пост является опытный военный бюрократ Андрей Таран.

По информации СМИ, президенту Владимиру Зеленскому предложили три кандидатуры на пост министра обороны вместо Андрея Загороднюка. В их числе — бывший глава украинской стороны СЦКК генерал-лейтенант ВСУ в отставке Андрей Таран. Его декларация с пометкой о том, что он претендует на должность министра, уже появилась на портале Нацагентства по предотвращению коррупции.

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Некоторые СМИ уже успели написать, что Андрей Таран является протеже нового главы Офиса президента Андрея Ермака. Так ли это, не ясно. Но биография потенциального министра, несомненно, представляет интерес.

Образование и служба в советской армии

Андрей Таран родился 4 марта 1955 года на территории Германии в семье советского военнослужащего. Сегодня ему как раз исполняется 65 лет.

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В 1970-х он окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, получив специальность военного инженера-радиотехника. После этого закономерно стал кадровым военнослужащим Советской армии.

В 1980-х окончил Военную академию ПВО Сухопутных войск в Киеве по специальности “управление боевыми действиями“, а в 1993 году прошел переподготовку в Институте международных отношений в Киеве для дипломатической службы.

Работа в Минобороны Украины

С 1992 года служил в центральном аппарате Минобороны независимой Украины. В 1994—1995 годах работал в Главном управлении разведки Минобороны.

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В 1995—1996 годах получил квалификацию магистра по специальности “стратегия национальных ресурсов“ в Национальном университете обороны США, в Вашингтоне. После этого в 1996—1998 годах работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины экспертом центра стратегического планирования и анализа.

В 1998 году вернулся в центральный аппарат Минобороны.

С 1999 по 2004 год Таран работал военным атташе в посольстве Украины в США, в чем ему помогло свободное владение английским языком.

В 2005—2008 годах занимал в Минобороны должность начальника управления, а в 2008—2011 годам был замглавы ГУР Минобороны.

Затем снова вернулся на дипломатическую службу: в 2011—2014 году был представителем Минобороны в представительстве Украины при ООН.

Война на Донбассе

С апреля по август 2015 года Андрей Таран был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) на Донбассе.

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В сентябре 2015 года Андрей Таран вошел в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске. Работал в этой подгруппе до ноября 2015 года.

В декабре 2015-го года был назначен на пост первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, где числился до апреля 2016-го. При этом в феврале 2016 года в Минобороны его все еще называли руководителем украинской стороны в СЦКК.

В 2016 году был уволен в запас после достижения предельного возраста генеральской службы.

За время службы Таран был награжден орденом им. Богдана Хмельницкого II и III степени.

В феврале 2019 года на тот момент кандидат в президенты Игорь Смешко сообщил, что Андрей Таран возглавил его предвыборный штаб.

Кандидатура Ермака

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов предполагает, что глава кандидатура Тарана предложена новым главой Офиса президента Андреем Ермаком. Бутусов также отметил, что у Тарана хорошие деловые отношения с действующим главой Генштаба Русланом Хомчаком.

Таран, судя по карьере, мало сталкивался с реалиями современной войны и состоянием армии. Но он, безусловно, обладает большим опытом госуправления, хорошим пониманием международной политики, имеет обширные контакты и знания по взаимодействию с НАТО и США, обладает аналитическими способностями и военным интеллектом, способен к государственной работе, находится в нормальной физической форме, — сообщил главред Цензор.НЕТ.

Декларация

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К слову о декларации имущества, которая пока является главным доказательством того, что Таран станет новым главой Минобороны. Кандидат в руководители оборонного ведомства владеет квартирой в Киеве (площадь 105 метров) и двумя земельными участками – в Вышгородском (площадь 1200 метров) и Киево-Святошинском (1000 метров) районах.

Также Таран указал в декларации легковые автомобили Buick Lacrosse CXL 2013 года выпуска, Infinity G35 2007 года и Mercedes-Benz A 170 CDI 2001 года. Последние два записаны на его жену Викторию.

За прошлый год Таран задекларировал более 300 тысяч гривен зарплаты, 184 тысячи гривен пенсии и более 10 тысяч гривен социальной помощи.

Напомним, на сегодня назначено внеочередное заседание парламента, которое состоится в 16:00. Ожидается, что на нем произойдет “перезагрузка“ правительства.

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