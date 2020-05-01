В украинских ВМС впервые появилась женщина-водолаз

Одну из самых трудных военно-морских профессий получила 19-летняя девушка.

В Одессе впервые в истории Вооруженных Сил Украины получила водолазную квалификацию женщина-военнослужащий. Об этом сообщает информационное агентство Минобороны АрмияInform.

Читай также: В порту Одессы спецназ ВМС “освободил“ судно

“Это Екатерина Никитенко, которая сейчас проходит службу в рядах Военно-Морских Сил ВС Украины. В свои 19 лет она прошла путь от матроса до старшины первой статьи и одержала победу на нынешних всеукраинских соревнованиях по акватлону (единоборства под водой)“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время обучения водолазному делу девушка провела под водой более 650 минут, погружаясь на глубину до 30 метров.

Читай также: Фрегат Гетман Сагайдачный провел стрельбы в открытом море

По словам Екатерины, она с детства любила море, ведь много времени проводила с бабушкой в ​​Одессе. Девушка мечтала о военной службе, а потому с первого курса обучения в Измаильском медицинском училище думала над этим вопросом. Не успев получить диплом о медицинском образовании, она обратилась к Командованию ВМС Украины с просьбой призвать ее на военную службу.

После подготовки в Учебном центре на Николаевщине Екатерина начала свою военную карьеру фельдшером в водолазном школе.

Читай также: В ВМС Украины подготовили санитарное судно для больных COVID-19

Ее должность предусматривает медицинское обеспечение водолазных спусков и получения допуска к спускам в барокамере для оказания медицинской помощи аварийным водолазам, которые проходят лечебную рекомпрессию.

Я увидела, как инструкторско-преподавательский состав учит курсантов. Мне захотелось пополнить ряды специалистов по водолазного дела. С первой группой работала как фельдшер, а уже со второй группой, после получением одобрительного решения Командование ВМС Украины, началась моя водолазная подготовка, - рассказала Екатерина Никитенко.

Читай также: В Бердянске построят объекты для базы ВМС Украины

По словам девушки, в течение месяца курсанты проходят курс теоретической подготовки и отрабатывают практические навыки в бассейне. Особенно тяжелым для курсантов-новичков оказался учебный блок специальной физической подготовки, в частности тест на стрессоустойчивость.

Нам пытались создать реальные условия угрозы для жизни, имитируя нападения противника, аварийные ситуации, обязывая бороться, преодолевать свои страхи и панику. Очень сильно истощали как психологически, так и физически. Мы плавали с завязанными руками и ногами. Нас изматывали длительным пребыванием в воде, - поделилась Екатерина Никитенко.

Читай также: ВМС провели учения в Черном море

Сейчас целью девушка хочет закончить инструкторские курсы и стать первой среди женщин инструктором-водолазом, чтобы в дальнейшем двигаться по карьерной лестнице до “водолазного специалиста“.

Напомним, ВМС Украины объявили набор экипажей для новых катеров Island. Предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.