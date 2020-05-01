В украинских ВМС впервые появилась женщина-водолаз
В Одессе впервые в истории Вооруженных Сил Украины получила водолазную квалификацию женщина-военнослужащий. Об этом сообщает информационное агентство Минобороны АрмияInform.
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“Это Екатерина Никитенко, которая сейчас проходит службу в рядах Военно-Морских Сил ВС Украины. В свои 19 лет она прошла путь от матроса до старшины первой статьи и одержала победу на нынешних всеукраинских соревнованиях по акватлону (единоборства под водой)“, - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время обучения водолазному делу девушка провела под водой более 650 минут, погружаясь на глубину до 30 метров.
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По словам Екатерины, она с детства любила море, ведь много времени проводила с бабушкой в Одессе. Девушка мечтала о военной службе, а потому с первого курса обучения в Измаильском медицинском училище думала над этим вопросом. Не успев получить диплом о медицинском образовании, она обратилась к Командованию ВМС Украины с просьбой призвать ее на военную службу.
После подготовки в Учебном центре на Николаевщине Екатерина начала свою военную карьеру фельдшером в водолазном школе.
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Ее должность предусматривает медицинское обеспечение водолазных спусков и получения допуска к спускам в барокамере для оказания медицинской помощи аварийным водолазам, которые проходят лечебную рекомпрессию.
Я увидела, как инструкторско-преподавательский состав учит курсантов. Мне захотелось пополнить ряды специалистов по водолазного дела. С первой группой работала как фельдшер, а уже со второй группой, после получением одобрительного решения Командование ВМС Украины, началась моя водолазная подготовка, - рассказала Екатерина Никитенко.
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По словам девушки, в течение месяца курсанты проходят курс теоретической подготовки и отрабатывают практические навыки в бассейне. Особенно тяжелым для курсантов-новичков оказался учебный блок специальной физической подготовки, в частности тест на стрессоустойчивость.
Нам пытались создать реальные условия угрозы для жизни, имитируя нападения противника, аварийные ситуации, обязывая бороться, преодолевать свои страхи и панику. Очень сильно истощали как психологически, так и физически. Мы плавали с завязанными руками и ногами. Нас изматывали длительным пребыванием в воде, - поделилась Екатерина Никитенко.
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Сейчас целью девушка хочет закончить инструкторские курсы и стать первой среди женщин инструктором-водолазом, чтобы в дальнейшем двигаться по карьерной лестнице до “водолазного специалиста“.
Напомним, ВМС Украины объявили набор экипажей для новых катеров Island. Предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка.
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