Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МВД сообщили, уйдет ли Аваков в отставку

Комментариев: 0
Главной заслугой действующего министра МВД в его ведомстве считают то, что "в стране в целом порядок" и "все работает честно и прозрачно".
Министр внутренних дел Арсен Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков
прес-служба МВС України

Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко считает, что за события в Кагарлыке, Броварах и Одессе должен отвечать не министр МВД, а прежде всего региональное руководство полиции. Об этом, в четверг, 4 июня, он заявил в интервью Радио Свобода.

"Если происходит какая-то проблема в каком-то большом заведении, то отвечать должен непосредственно начальник, а не тот человек, который занимается вопросами организации эффективной работы. Арсен Аваков находится на своем посту благодаря доверию, которое ему оказывает президент, премьер-министр и Верховная Рада", - заявил Геращенко.

По его словам, министр Аваков "относится спокойно к любым заявлениям депутатов об отставке".

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. 

Недовольство Аваковым вызвано последними криминальными событиями в Украине: расстрелом семи человек в Житомирской области, изнасилованием девушки полицейскими в Кагарлыке, а также массовой перестрелкой в Броварах.
 
Кроме того, два инцидента со стрельбой произошли сегодня в Одессе. Там расстреляли торговцев на рынке 7 километр и совершили ограбление мужчины в автомобиле в центре города.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВД, отставка, Аваков, Арсен Аваков, Антон Геращенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь