Итоги 10 июня: Обрушение дома в Одессе и мораторий на налоги

Власти Одессы в обрушении жилого дома в центре города винят самих жильцов; Бороться с последствиями пандемии в Кабмине будут мораторием на увеличение налогов. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Одессе обрушился жилой дом

На Французском бульваре в Одессе рухнуло здание. Произошло обрушение части четырехэтажного жилого дома 1912 года постройки. В доме - 10 квартир, в которых зарегистрировано 35 человек, но проживало 24 человека.

Предварительной причиной обрушения жилого дома в Одессе утром названа самовольная реконструкция в квартире. Будет заказана экспертиза, которая определит окончательную причину обрушения.

Кабмин ввел мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года

Кабинет министров отказался от повышения налогов и сборов в текущем году. Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что госпрограмма стимулирования экономики для преодоления негативных последствий COVID-19 предполагает мораторий на увеличение всех ставок налогов и сборов до 2021 г.

В Украине снова смягчили карантин

В Украине с 10 июня отменили ряд карантинных ограничений. В частности, разрешается открывать заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Также разрешается открывать заведения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха.

Вместе с тем перейти к новым ослаблениям не могут шесть областей - Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Черновицкая область, а также Киев.

МВФ уже отправил первый транш Украине

МВФ уже направил первый транш в 2,1 млрд долларов в Украину. Ожидается, что он будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах уже 11 июня.

Еврокомиссия предоставила Украине 500 млн евро

Европейская комиссия предоставила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет на расходы, в том числе для преодоления последствий COVID-19.

Порошенко отказался брать подозрение

По поручению генпрокурора Ирины Венедиктовой прокуроры ОГП в помещении Госбюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Петру Порошенко. В частности, он подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания якобы преступного приказа склонил военное должностное лицо - председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.

От получения письменного уведомления о подозрении Порошенко Петр Алексеевич отказался, так же как и отказался от получения ходатайства о применении в отношении его меры пресечения, поспешно покинув здание Государственного бюро расследований.

Позже сторона Порошенко заявила, что подозрение должна была вручить сама Венедиктова. Но генпрокурор объяснила, что не вручила Порошенко подозрение во время встречи в Офисе лично, поскольку “повторное вручение может стать поводом для обжалования в судебном порядке”.

Шесть украинских университетов попали в мировой топ лучших

Шесть украинских университетов попали в топ-1000 лучших вузов мира. Наивысшую оценку удалось получить Харьковскому национальному университету имени В.Н. Каразина. Специалисты разместили его на 477 месте. По сравнению с прошлым рейтингом, Харьковский вуз поднялся на 14 ступенек.

Иран готов к переговорам с Украиной по сбитому Boeing

Официальный Тегеран заявил, что готов обсуждать с представителями Украины выплаты компенсаций семьям погибших в самолете Boeing, сбитом иранскими ПВО. По словам посла Украины в Иране Сергея Бурдиляко, Иран готов провести переговоры с украинскими официальными лицами в любое время и в любом месте, определенном украинцами.

В Нафтогазе рассказали, как можно будет заменить поставщика газа

Бытовые потребители смогут самостоятельно выбирать поставщика газа с лучшим ценовым предложением. Соответствующее постановление приняла Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг. Для смены поставщика бытовому потребителю необходимо направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора. В то же время участие или предоставление подтверждения со стороны действующего поставщика газа для этого не требуется.

HBO Max удалили легендарный фильм Унесенные Ветром из-за расизма

Популярная американская телесеть HBO сняла из эфира фильм Унесенные ветром. Это связано с протестами в США, вспыхнувшими после гибели чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицией. Официальный представитель НВО не исключил, что легендарную картину могут вернуть в эфир. Не исключено, что фильм пометят титрами, как содержащий “противоречивые темы“.

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