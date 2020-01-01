Главное 19 августа: Нелегитимный Лукашенко и рекорд по госпитализации

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В Украине выросло количество больных COVID-19, которым необходимо лечение в стационаре; в ЕС признали Александра Лукашенко нелегитимным. Мы собрали важные события вчерашнего дня.

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Рост госпитализации

В Украине пациентов с коронавирусом стали чаще помещать в больницу на лечение. Так, показатель госпитализации в прошедшие сутки составил 463 человека. По словам главы МОЗ Максима Степанова, это рекорд. Также 28 заболевших за сутки скончалось, 812 побороли недуг.

Умер выдающийся ученый

На 102-м году ушел из жизни ученый, президент НАНУ Борис Патон. Государство создало комиссию, которая займется похоронами, так как у Патона нет близких родственников.

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Были разорваны некоторые договоренности с СНГ

Кабмин денонсировал соглашение о радионавигационном обеспечении, а также договора по вопросам гражданской авиации в рамках СНГ. Эти акты признали недействительными в ответ на нарушение РФ норм международного права и аннексию территорий.

Украина осталась без части урожая

Министерство развития экономики и сельского хозяйства спрогнозировало падение урожая зерновых в нынешнем году с 72,1 млн до 70 млн тонн. В частности, Украину ожидают значительные потери кукурузы до 2 млн тонн. Ущерб связывают с засухой.

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Активизировались хакеры

В Совете нацбезопасности обнаружили активизацию группировки “Gamaredon“, которую связывают со спецслужбами России. По данным СНБО, на правительство и объекты критической инфраструктуры готовится скоординированная атака, цель которой – дестабилизировать ситуацию в Украине.

В ЕС не признают победу Лукашенко

Результаты выборов в Беларуси в Евросоюзе считают недействительными. Там заявили, что Александру Лукашенко не хватает демократической легитимности. Режим бессменного беларусского президента намерены осудить на саммите ЕС. Относительно чиновников Беларуси планируют ввести санкции.

Смена кадров на таможне

Игорь Муратов был снят с должности главы Гостаможни. Кабмин постановил временно возложить полномочия начальника на Андрея Павловского.

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко переназначил Совмин Беларуси.

