Главное 1 ноября: Заговор олигархов и условия для Беларуси

Подборка основных событий за прошедшие сутки.

Президент Украины считает, что ситуация с КСУ – сговор старых элит, МИД вступит в диалог с белорусской оппозицией после прояснения их конкретной позиции. Мы собрали важные новости минувшего дня.

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Зеленский прокомментировал решение Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский считает демарш КСУ по антикоррупционному законодательству частью заговора элит и олигархов из прошлого против президента и государства. По мнению гаранта, решение КСУ – это “вовсе не о Конституции, верховенстве права и законности“, а “о традиционной грязной политике, когда своим все, а обществу - нищета“, и “о том, как нельзя поступать в современном мире“.

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Кулеба назвал условия для взаимодействия с оппозицией Беларуси

Украина сможет вступить в диалог с белорусской оппозицией при определенных условиях. Их озвучил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Прежде всего, Украине нужно четко понимать, как оппозиционеры относятся к аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе. Пока то, что они говорят, это ни о чем, - заявил министр.

Грузия протестует на волне выборов

В центре столицы Грузии Тбилиси вышли на митинг представители оппозиции. Они не согласны с итогами парламентских выборов. Также на акцию протеста собрались члены оппозиционных партий. Было перекрыто движение по проспекту Руставели.

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В Карабахе снова стреляли

Военно-воздушные силы Азербайджана сбросили бомбы в Нагорном Карабахе на город Мартуни и населенные пункты рядом. Об этом уведомило Минобороны Армении 1 ноября. Баку, в свою очередь, обвинил Ереван в обстрелах на армяно-азербайджанской границе.

Кипр приостановил выдачу “золотых“ паспортов

Кипр с 1 ноября прекратил действие программы оформления гражданства республики в обмен на инвестиции. Была приостановлена так называемая процедура получения “золотых“ паспортов. В правительстве решили отменить предоставление паспортов Кипра из-за многочисленных нарушений и высокой уязвимости программы.

Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця закрывает продажу билетов на отдельных станциях.

