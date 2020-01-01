ОБСЕ нашла десятки "Градов" боевиков возле линии фронта

Также обнаружены другие типы тяжелого вооружения, которое боевики разместили с нарушением договоренностей.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала грубое нарушение боевиками договоренностей об отводе тяжелых вооружений. Об этом информирует пресс-центр ООС со ссылкой на отчет ОБСЕ от 10 февраля.

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В заявлении отмечается, что мини-беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 единицы реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град“, размещенных с нарушением установленных линий отвода.

Уточняется, что 19 единиц зафиксированы вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области, 7 единиц – на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области и 8 единиц – вблизи населенного пункта Садовый Луганской области.

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Также зафиксировано вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения. Так на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области обнаружены 10 единиц 122 мм самоходных гаубиц 2С1 “Гвоздика“, 12 единиц 122 мм гаубиц Д-30, 2 танка Т-64, 4 единицы зенитно-ракетных комплексов “Стрела-10“; вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области: 18 единиц 152-мм гаубиц “Гиацинт-Б“ и “Мста-Б“, 9 единиц танков Т-64 и Т-72.

Также патруль миссии идентифицировал 5 единиц танков Т-64 на полигоне вблизи населенного пункта Круглик Луганской области.

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В отчете миссии также говорится о военном присутствии и присутствии военного типа в зоне безопасности. Так, вблизи населенного пункта Хорошее Луганской области мини-БПЛА зафиксировал 23 мм ЗУ-23, боевую машину пехоты и 2 единицы БТР-80.

Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности, - отмечает украинская сторона.

Напомним, Резников озвучил потери от оккупации Донбасса и Луганщины. По данным министра, ущерб составил около 375 млрд грн.