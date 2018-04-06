Врачи сообщили, что отравленный перебежчик из ГРУ Сергей Скрипаль стремительно идет на поправку.

Отравленный во время покушения в Солсбери вместе с дочерью Юлией, бывший российский шпион Сергей Скрипаль вышел из критического состояния.

Об этом сообщило Sky News со ссылкой на слова директора госпиталя Солсбери Кристин Бланшард.

Кристин заявила, что Скрипаль хорошо реагирует на лечение, состояние его здоровья стремительно улучшается.

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Напомним, ранее сообщалось, что из критического состояния вышла Юлия Скрипаль, дочь экс-раведчика. Она смогла есть и говорить, после чего рассказала о своем состоянии. Юлия Скрипаль отказалась от помощи посольства РФ.

Разработчик токсина Новичок ранее говорил, что даже если Скрипаль с дочерью выживут, они не поправятся.

5 апреля российский телеканал опубликовал в одной из телепрограмм запись телефонного разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой девушки Викторией. Эту запись Виктория Скрипаль сама передала журналистам, однако канал не ручался за ее подлинность.

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Также напомним, что пока Сергей и Юлия пребывали в больнице, у них дома погибли от обезвоживания две морские свинки. Кот, которого нашли в состоянии стресса, сильно страдал, поэтому его пришлось усыпить. Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала гибель животных на своей странице в Facebook.