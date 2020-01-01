В Беларуси выявили первый случай коронавируса

Тесты подтвердили заражение у иранского студента. Он, а также контактировавшие с ним лица, помещены в боксы.

В Беларуси впервые выявили случай заражения коронавирусом. Он обнаружен у гражданина Ирана. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

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“В Беларуси зарегистрирован первый завезенный случай коронавируса. Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана“, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Заболевший прибыл на территорию республики рейсом из Баку 22 февраля. “Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно“, - добавили в Минздраве.

По последним данным число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 3600.

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Напомним, генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса. По его словам, настало время просить правительства стран делать все возможное, чтобы остановить передачу коронавируса и сдержать болезнь.

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