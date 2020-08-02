Следком Беларуси рассказал о результатах допросов задержанных боевиков

При выселении из гостиницы россияне сообщили ее сотрудникам, что уезжают в аэропорт, а на самом деле переехали в санаторий Белорусочка.

Задержанные под Минском наемники частной военной компании Вагнер дают противоречивые показания. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Читай также: Задержанные в Беларуси россияне заключены под стражу “В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны“, - сказал он.

Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну, отметил Носкевич. “Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии“, - уточнил он.

Читай также: Лукашенко рассказал о целях задержанных боевиков Носкевич назвал вылет группы в Турцию планированным заранее алиби, так как до аэропорта вагнеровцы так и не доехали - хотя билеты были. Вместо этого они сначала заселились в минскую гостиницу IBB, где заранее были забронированы номера.

При выселении из гостиницы россияне сообщили ее сотрудникам, что уезжают в аэропорт, а на самом деле переехали в санаторий Белорусочка, где их задержали.

По словам Носкевича, следователи выяснили и другие подробности. Так, в одном из мессенджеров была создана специальная группа, в которой старший координировал действия подчиненных от распорядка дня, переклички - до времени общего сбора. Туда же поступил приказ сжечь старые билеты на территории санатория.