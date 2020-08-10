"Праздник" под присмотром ОМОНа. Выборы в Беларуси

В Беларуси выборы президента переросли в протесты, которые жестко разгоняли правоохранители. Несколько тысяч человек оказались за решеткой, но Александр ЛУкашенко все равно назвал выборы "праздником".

Александр Лукашенко в шестой раз “переизбрался” президентом Беларуси. По крайней мере, об этом говорят, официальные результаты белорусских выборов. Оппозиция такие результаты не признает. Сами белорусы сразу после голосования тоже вышли на улицы во всех больших городах, протестуя против Лукашенко и его режима. Закончилось это жесткими разгонами и арестами со стороны правоохранителей.

Корреспондент.net следил за развитием событий в Беларуси.

Официальные итоги

ЦИК Беларуси утверждает, что за Лукашенко проголосовали более 80% избирателей. А оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – около 10%.

Явка составила 84,23%.

Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что промежуточные цифры "вряд ли изменятся".

Тихановская такие результаты не признала и заявила, что считает себя победителем прошедших выборов. По словам Тихановской, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, и ее команда намеревается “доказывать все нарушения”.

“Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать”, — сказала Тихановская.

EPA

Протесты

“Не молчать” белорусы начали сразу же после завершения голосования. Еще днем, 9 августа, в стране начались сбои с интернетом, пропал доступ на самые популярные новостные сайты. В центр Минска власти весь день стягивали силовиков и военных.

Про многочисленные нарушения сообщали весь день на протяжении голосования. На некоторых участках Тихановской вообще не оказалось в бюллетенях. Независимых наблюдателей на участки не допускали. За границей посольства Беларуси просто закрылись и не дали тысячам людей, выстроившихся в очереди, проголосовать.

Когда белорусы начали собираться в центре городов их жестко встречали силовики. Применяли против протестующих резиновые пули, светошумовые гранаты, газ. В Минске автозак просто врезался в толпу протестующих. Сообщалось об одной жертве протестов.

В МВД страны отчитались, что на протестах пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц. В ведомстве также сообщили, что в ходе протестов никто не погиб. Задержали около трех тысяч человек, из них примерно тысячу — в Минске, остальных — в более чем 30 городах Беларуси.

Правозащитный центр Весна сообщает, что в больницах Минска находятся десятки пострадавших в результате столкновений с милицией вечером 9 августа.

Реакция власти на протесты

Лукашенко назвал выборы праздником и заявил, что его не удалось испортить протестующим. По его словам, протестами и оппозицией управляют из-за границы. Даже интернет в Беларуси, по его словам, отключили из других стран.

“Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти”, - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси поблагодарил правоохранителей и несколько раз подчеркнул, что не допустит в стране Майдана и гражданской войны.

EPA

Что будет дальше

Светлана Тихановская заявила, что готова встретиться с Лукашенко ради проведения переговоров.

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова, в свою очередь, заявила, что в штабе готовы к долговременному протесту.

Но Лукашенко ни к каким встречам не готов и близко.

Пока выборы в Беларуси многим кажутся, как минимум, моральным поражением Александра Лукашенко и предвестием скорого конца его правления. Но эксперты совершенно иного мнения.

“Лукашенко всегда очень нервничает и чудит, когда ему приходится проводить выборы. Эти перегибы на эмоциях немало осложняют ему жизнь и во внешней, и во внутренней политике. Но в базовых вопросах он по-прежнему действует неуклюже, но эффективно с точки зрения собственного выживания. Россия и Запад могут быть сколь угодно утомлены и раздражены капризами белорусского лидера, но они не видят ему альтернативы и уверены, что рисков от крушения его режима получится куда больше, чем выгод. А в одиночку белорусская оппозиция вряд ли сможет собрать достаточно ресурсов и влияния для смены власти”, - считает эксперт российского Центра Карнеги Максим Саморуков.

По мнению Саморукова, белорусские протесты — это не столько украинский Майдан, сколько российская Болотная.

“По сравнению со многими другими постсоветскими государствами в Белоруссии нет ни крайней нищеты, ни озлобляющего латиноамериканского расслоения, ни радикального антироссийского национализма. А без таких стимулов людей трудно заставить рисковать карьерой, а то и жизнью в битвах с ОМОНом. Конечно, в Беларуси накопилось немало усталости и раздражения из-за бесконечного правления Лукашенко. Но для усмирения такого протеста хватит нескольких громких уголовных дел со сравнительно короткими сроками”, - полагает эксперт.

Правда, вчерашний день показал, что белорусы готовы на битвы с ОМОНом. Так что совсем списывать перспективы протеста пока еще рано.

Сегодня в 19:00 в Минске снова собираются протестовать.