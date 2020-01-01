Глава КГБ Беларуси объяснил своих людей в штабе оппозиции

Белорусские спецслужбы хотели предотвратить возможные провокации в отношении Тихановской, утверждает Вакульчик.

Сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси находились в избирательном штабе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской с целью ее охраны. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик в эфире телеканала ОНТ.

"Из так называемого объединенного штаба оппозиции была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской", - сказал он.

По словам Вакульчика, перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что "нужна сакральная жертва". Отправитель сообщения уже установлен и в ближайшее время будет задержан, уточнил председатель КГБ.

"Мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", - отметил он.

Отметим, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силам безопасности в Минске 9 августа вечером в ходе беспорядков пришлось защищать не только обычных граждан, но и представителей оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

По его словам, белорусские силовики защищали всю ночь около 60 человек, включая оппозиционных журналистов.

Ранее Лукашенко заявил, что беспорядками в Беларуси пытаются управлять из-за рубежа, к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.

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