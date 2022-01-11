В Украине резко увеличилось количество новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 3,7 млн случаев коронавируса.

В Украине в понедельник, 10 января, медики зафиксировали 5 429 новых случаев COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. Это примерно в два раза больше, чем за предыдущие сутки.

Состояние здоровья 915 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их отправили в больницы.

Читайте также: В Одессе первый случай штамма "Омикрон"

Больше всего новых случаев болезни в понедельник зафиксировали в Киеве (1192) и Полтавской области (440). Меньше всего – в Житомирской (40), Кировоградской (49) и Херсонской (75) областях.

Всего с начала пандемии в Украине уже подтвержден 3 709 871 случай СOVID-19. Выздоровели 3 522 547 человек (7 761– за минувшие сутки), а 97 544 – умерли от осложнений (219 – за минувшие сутки). Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 039 548 человек.

Вакцинацию 10 января проводили 824 мобильные медицинские бригады, 3 282 пункта вакцинации и 439 центров вакцинации населения.

Читайте также: Гибридным COVID-штаммом заболели уже 25 человек

Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr/