Итоги 10 февраля: "Нормандская" встреча и пик COVID-волны

В Берлине состоялась встреча "нормандской четверки", Великобритания одобрила санкции против РФ, а в МОЗ заявили о выходе Украины на пик COVID-волны. Мы собрали главные новости за прошедшие сутки.

В Берлине состоялась встреча советников лидеров стран "нормандии"

Политики от Украины, России, Франции и Германии говорили почти 9 часов, но при этом не смогли достигнуть договоренностей. Глава украинской делегации Андрей Ермак заявил, что стороны были едины в разблокировании ТКГ по Донбассу и выполнении Минских соглашений. Представитель РФ Дмитрий Козак сказал, что на переговорах преодолеть разногласия не удалось, мол Москва не получила ответ на вопрос о статусе ОРДЛО.

Украина предложила Европе "стратегию безопасности"

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Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, что она состоит из трех элементов. Это создание дополнительных малых альянсов, применение санкций против нарушителей основ порядка и готовность к большим амбициям, вроде вступления Украины в НАТО и ЕС.

Британский парламент одобрил закон о санкциях против РФ

Великобритания сможет их ввести, если РФ решится на вторжение в Украину. Документом будет заложена основа для самых жестких ограничений. Кроме того, правительство может вводить санкции против физлиц и компаний, в том числе из стратегически важных секторов и сектора экономики.

Зеленский созвонился со Столтенбергом

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны говорили о модальности участия Украины в саммите НАТО, который пройдет летом. Также они затронули тему агрессии РФ и дипломатических шагов, которые принимаются в ответ на угрозы.

ЕС ответил РФ по "гарантиям безопасности"

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени ЕС отправил РФ ответ на ее требования. Он сообщил, что призывает разрешить напряженность путем дипломатии и диалога, а также призвал Москву к деэскалации и прекращению наращивания военной мощи вокруг Украины.

Украина вышла на пик текущей волны COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что на это указывает ежедневный прирост пациентов – по 41 тыс человек. При этом во время текущей волны фиксируется большое число заболеваний коронавирусом, но не госпитализаций. Из-за этого снизилась нагрузка на медиков.

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