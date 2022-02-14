Итоги 13 февраля: Эвакуация ОБСЕ из Украины и беседа Байдена с Зеленским
Зеленский поговорил с Байденом
Президент Украины созвонился по телефону с главой США. В рамках разговора Зеленский пригласил Байдена в Украину. Это было бы "мощным сигналом", а также поспособствовало бы деэскалации обстановки. В свою очередь Байден сказал, что США быстро отреагирует в случае, если РФ решится вторгнуться в Украину.
Из Украины частично эвакуируются наблюдатели ОБСЕ
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Отдельные страны-участники миссии в Украине призвали своих граждан покинуть государство в течение нескольких следующих дней. Оставшиеся сотрудники ОБСЕ продолжат работать в 10 городах.
Из-за угрозы полетам Кабмин создал страховой фонд
Правительство выделило 16,6 млрд грн, которые пойдут на обеспечение безопасности полетов в Украине для авиаперевозчиков, лизинговых и страховых компаний в условиях российских учений в Черном море. Так власти хотят избежать прекращения авиасообщения и поддержать рынок. Но на этом фоне отечественный регулятор рекомендует компаниям не совершать полеты над регионом Черного моря с 14 по 19 февраля.
Украина получила военную помощь
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В Борисполь прибыли два американских самолета с боеприпасами на сумму в $200 млн. В это же время Литва передала ЗРК Stinger и снаряжение для военнослужащих.
Киев созывает срочную встречу с Россией
Украинские власти хотят созвать РФ и страны ОБСЕ в течение 48 часов, чтобы обсудить движение российских военных во временно оккупированном Крыму и на границе, так как за два дня Кремль не предоставил Киеву официальных разъяснений. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Москву выполнить обязательства согласно Венскому документу.
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