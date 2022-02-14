Итоги 13 февраля: Эвакуация ОБСЕ из Украины и беседа Байдена с Зеленским

В Украине появился страховой фонд полетов, из страны начали эвакуировать сотрудников ОБСЕ, а Владимир Зеленский провел переговоры с Джо Байденом. Мы собрали главные новости за сутки.

Зеленский поговорил с Байденом

Президент Украины созвонился по телефону с главой США. В рамках разговора Зеленский пригласил Байдена в Украину. Это было бы "мощным сигналом", а также поспособствовало бы деэскалации обстановки. В свою очередь Байден сказал, что США быстро отреагирует в случае, если РФ решится вторгнуться в Украину.

Из Украины частично эвакуируются наблюдатели ОБСЕ

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Отдельные страны-участники миссии в Украине призвали своих граждан покинуть государство в течение нескольких следующих дней. Оставшиеся сотрудники ОБСЕ продолжат работать в 10 городах.

Из-за угрозы полетам Кабмин создал страховой фонд

Правительство выделило 16,6 млрд грн, которые пойдут на обеспечение безопасности полетов в Украине для авиаперевозчиков, лизинговых и страховых компаний в условиях российских учений в Черном море. Так власти хотят избежать прекращения авиасообщения и поддержать рынок. Но на этом фоне отечественный регулятор рекомендует компаниям не совершать полеты над регионом Черного моря с 14 по 19 февраля.

Украина получила военную помощь

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В Борисполь прибыли два американских самолета с боеприпасами на сумму в $200 млн. В это же время Литва передала ЗРК Stinger и снаряжение для военнослужащих.

Киев созывает срочную встречу с Россией

Украинские власти хотят созвать РФ и страны ОБСЕ в течение 48 часов, чтобы обсудить движение российских военных во временно оккупированном Крыму и на границе, так как за два дня Кремль не предоставил Киеву официальных разъяснений. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Москву выполнить обязательства согласно Венскому документу.

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