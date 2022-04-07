Суд арестовал имущество жены Медведчука

Оксана Марченко успела выехать из Украины за несколько дней до российского вторжения

Суд арестовал активы Оксаны Марченко – жены беглого нардепа Виктора Медведчука. Их могут продать, а вырученные средства – пустить на нужды ВСУ и восстановление разрушений. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Читайте также: Медведчука разыскивают во многих городах Украины – генпрокурор

Отмечается, что следователи Главного следственного управления Департамента стратегических расследований Нацполиции расследуют "факты противоправных действий должностных лиц" частного предприятия, конечным бенефициаром которого является Марченко. В чем именно состоит правонарушение и по какой статье расследуется – не уточняется.

Среди активов, которые были арестованы – три квартиры, два имущественных комплекса, ценные предметы искусства и транспортные средства.

Читайте также: Суд разрешил арестовать Медведчука

"На даче Медведчука "Медвежья дубрава" правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили", - говорят в полиции.

В дальнейшем арестованные активы передадут в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Напомним, во Львовской области задержан чиновник за продажу гуманитарки. Мужчина требовал "откат" от волонтера в размере 100 тысяч гривен.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.