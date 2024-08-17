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Россияне нанесли авиационный удар по Мирнограду

Российские войска продолжают обстреливать прифронтовые города Донецкой области. Местные власти призывают эвакуироваться из опасных районов.
Россияне нанесли авиационный удар по Мирнограду
Российские войска обстреляли Мирноград Донецкой области. Они попали в недостроенную 9-этажку. Есть раненые, один человек погиб. Об этом в субботу, 17 августа, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
 
"Сегодня вечером город снова попал во вражеский огонь", - написал он.
 
По его данным, в результате российского удара один человек погиб. Еще четверо гражданских получили ранения.
 
Кроме этого, повреждения получили шесть многоэтажек, аптека, кинотеатр и два магазина.
 
"Спасательная операция продолжается", - отметил Филашкин.
 
Глава ОВА еще раз призвал жителей области эвакуироваться.
 
Донецкая ОВА
 
Напомним, российские агрессоры атаковали Сумы в субботу, 17 августа. В городе есть попадание в районе проспекта Свободы.
 
В Донецкой области с 12 августа начали действовать новые правила комендантского часа. В некоторых районах она будет действовать по 16 часов.

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