Россияне нанесли авиационный удар по Мирнограду

Российские войска продолжают обстреливать прифронтовые города Донецкой области. Местные власти призывают эвакуироваться из опасных районов.

Российские войска обстреляли Мирноград Донецкой области. Они попали в недостроенную 9-этажку. Есть раненые, один человек погиб. Об этом в субботу, 17 августа, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Сегодня вечером город снова попал во вражеский огонь", - написал он.

По его данным, в результате российского удара один человек погиб. Еще четверо гражданских получили ранения.

Кроме этого, повреждения получили шесть многоэтажек, аптека, кинотеатр и два магазина.

"Спасательная операция продолжается", - отметил Филашкин.

Глава ОВА еще раз призвал жителей области эвакуироваться.

Донецкая ОВА

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