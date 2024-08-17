Россияне нанесли авиационный удар по Мирнограду
Российские войска продолжают обстреливать прифронтовые города Донецкой области. Местные власти призывают эвакуироваться из опасных районов.
Российские войска обстреляли Мирноград Донецкой области. Они попали в недостроенную 9-этажку. Есть раненые, один человек погиб. Об этом в субботу, 17 августа, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Сегодня вечером город снова попал во вражеский огонь", - написал он.
По его данным, в результате российского удара один человек погиб. Еще четверо гражданских получили ранения.
Кроме этого, повреждения получили шесть многоэтажек, аптека, кинотеатр и два магазина.
"Спасательная операция продолжается", - отметил Филашкин.
Глава ОВА еще раз призвал жителей области эвакуироваться.
Донецкая ОВА
Напомним, российские агрессоры атаковали Сумы в субботу, 17 августа. В городе есть попадание в районе проспекта Свободы.
В Донецкой области с 12 августа начали действовать новые правила комендантского часа. В некоторых районах она будет действовать по 16 часов.
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