Румынские пограничники обнаружили погибшего в Тисе

Погибшим оказался мужчина среднего возраста, документов при нем не нашли, поэтому проводятся мероприятия по установлению личности.

В субботу, 17 августа, в реке Тиса на границе Украины с Румынией обнаружили очередное тело мужчины, сообщает Госпогранслужба.

"О утопленнике сообщили пограничникам румынские коллеги. Течением его несло к украинскому берегу. К месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. В настоящее время тело извлекли из воды", - сообщили пограничники.

По данным пограничников, погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документов при нем не нашли, поэтому проводятся мероприятия по установлению личности.

"В очередной раз призываем избегать рисков, представляющих опасность жизни и здоровью!", - отметили в ГНСУ.

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