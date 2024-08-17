Румынские пограничники обнаружили погибшего в Тисе
Погибшим оказался мужчина среднего возраста, документов при нем не нашли, поэтому проводятся мероприятия по установлению личности.
В субботу, 17 августа, в реке Тиса на границе Украины с Румынией обнаружили очередное тело мужчины, сообщает Госпогранслужба.
"О утопленнике сообщили пограничникам румынские коллеги. Течением его несло к украинскому берегу. К месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. В настоящее время тело извлекли из воды", - сообщили пограничники.
По данным пограничников, погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документов при нем не нашли, поэтому проводятся мероприятия по установлению личности.
"В очередной раз призываем избегать рисков, представляющих опасность жизни и здоровью!", - отметили в ГНСУ.
Напомним, 12 июля сообщали, что на границе с Румынией в реке Тисе нашли очередного утопленника - семнадцатого с начала 2024 года.
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