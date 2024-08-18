В Сумской области внедряют систему пропусков в приграничье

В настоящее время согласовывается механизм допуска и пребывания гражданских в приграничной зоне Сумской области.

На территории Сумской области вводятся специальные пропуска-разрешения для допуска к приграничью. Об этом в субботу, 17 августа, в эфире телемарафона сообщил начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко.

По его словам, пропуск вводится на фоне попыток людей вернуться домой после эвакуации.

"Мы всячески отговариваем от таких идей. Кроме того, уже на областном уровне, мы разворачиваем целую систему пропусков для тех, кто там проживает, у кого там есть родственники или похожие обстоятельства. Поэтому там не абсолютно жесткая блокировка, хотя мы советуем не подвергаться опасности", - заявил Алексей Дрозденко.

В свою очередь глава Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил , что из-за интенсивного обстрела территории со стороны РФ в области вводят ограниченный доступ к населенным пунктам в пределах 20-километровой зоны к линии столкновения.

По его словам, в настоящее время согласовывается механизм допуска и нахождения на указанных территориях гражданских.

Артюх объяснил, что в первую очередь ограничения вводятся, чтобы не выдавать позиции защитников врагу.

Также идет эвакуация населения в пределах 5-10 км от приграничья.

"Сегодня территории в 20-ти километровой зоне, как отметил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, это тыловой оборонительный рубеж наших войск. К этим территориям будет ограничен доступ. Представители сил обороны будут контролировать въезд в определенные участки пограничной границы", - отметил он.

Артюх добавил, что россияне активно применяют управляемые авиационные бомбы, ударов которых всего за последние 10 дней насчитано 200.

Российские военные ночью сбросили управляемую авиабомбу на Краснопольскую общину Сумской области, ранены две женщины.

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