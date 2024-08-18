Всеукраинский Совет церквей поддержал запрет РПЦ в Украине

Главной угрозой для религиозной свободы в Украине является российская агрессия, в результате которой погибли десятки священников, разрушены сотни храмов и молитвенных домов, говорится в заявлении организации.

Представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержали законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом в субботу, 17 августа, говорится в обнародованном заявлении.

В частности, Совет церквей осудил деятельность российской православной церкви и московского патриархата, которые "оправдывают погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священников и пасторов и цинично попирают установления Господа и элементарные нормы общечеловеческой морали".

"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку", - говорится в заявлении.

Известно, что Зеленский еще вечером 16 августа подтвердил, что ВСЦиРО поддержало законопроект о запрете УПЦ МП в Украине.

Предстоятель Православной церкви Украины (ВТО) митрополит Эпифаний призвал предстоятеля УПЦ Московского патриархата митрополита Онуфрия возобновить диалог о единстве православной церкви на территории Украины.

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