Всеукраинский Совет церквей поддержал запрет РПЦ в Украине
Главной угрозой для религиозной свободы в Украине является российская агрессия, в результате которой погибли десятки священников, разрушены сотни храмов и молитвенных домов, говорится в заявлении организации.
Представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержали законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом в субботу, 17 августа, говорится в обнародованном заявлении.
В частности, Совет церквей осудил деятельность российской православной церкви и московского патриархата, которые "оправдывают погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священников и пасторов и цинично попирают установления Господа и элементарные нормы общечеловеческой морали".
"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку", - говорится в заявлении.
Известно, что Зеленский еще вечером 16 августа подтвердил, что ВСЦиРО поддержало законопроект о запрете УПЦ МП в Украине.
Предстоятель Православной церкви Украины (ВТО) митрополит Эпифаний призвал предстоятеля УПЦ Московского патриархата митрополита Онуфрия возобновить диалог о единстве православной церкви на территории Украины.
Ранее сообщалось, что задержан священник УПЦ МП, который готовил удар по военным эшелонам. Задержаны два агента военной разведки РФ, но главным фигурантом оказался гражданин России, настоятель одного из харьковских храмов УПЦ МП.
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