Еще один мост взорвали в Курской области - журналист
В зоне деятельности ВСУ на юге Курщины остался невредим лишь один из трех мостов через Сейм - в селе Кариж.
В селе Званое Глушковского района Курской области России украинская армия нанесла серьезное повреждение автомобильному мосту через реку Сейм. Об этом в воскресенье, 18 августа 2024 года, сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.
"Минус еще один мост через реку Сейм в селе Званом", - отметил он.
Как указал Цаплиенко, "ВСУ успешно отрезают большой район Курщины".
Украинский ТГ-канал "Днепр | OSINT с Гарбузом" утверждает, что мост в Званном "почти уничтожен".
Удар по мосту упоминает и OSINT-сообщество Mortis AEterna.
t.me/Tsaplienko
В зоне деятельности ВСУ на юге Курщины остался невредим лишь один из трех мостов через Сейм - в селе Кариж. Ведь мост в райцентре Глушково был полностью выведен из строя, а сегодня пострадал мост в Званном.
Напомним, 6 августа началась наступательная операция ВСУ в Курской области России. В ночь на 9 августа была уничтожена российская военная колонна вблизи Рыльска. Впоследствии в сети показали фото и видео уничтоженной колонны армии РФ на Курщине. Судя по кадрам, уничтожены десятки российских солдат и грузовиков.
15 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался, что украинские войска продвинулись на территории России на 35 км и взяли под контроль 1150 кв. км территории и 82 населенных пункта.
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