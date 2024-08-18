Следует собирать больше налогов - Стефанчук

Расходы украинских властей на военных и производство оружия, снаряжение постоянно и существенно возрастают.

Украинское государство в ближайшее время должно прийти к вопросу увеличения налогов. Об этом в субботу, 17 августа, заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время эфира национального телемарафона.

"Я думаю, что мы однозначно должны решать вопрос. Безусловно, что Украина должна собирать больше налогов", - сказал он.

Он объяснил это тем, что война финансируется государственным бюджетом страны. А с учетом увеличения фронта и количества мобилизованных, в стране следует больше собирать налогов.

"Есть необходимость как минимум оплачивать заработную плату нашим военным. Ведь ВСУ финансируются из государственного бюджета Украины, все остальное нам пока финансируют наши партнеры. Мы работаем на ВСУ, и мы видим, что увеличивается фронт, увеличивается количество мобилизованных - это элементарная математика", - сказал Стефанчук.

Глава ВРУ добавил, что пересматривать вопросы налогообложения политики могут начать в сентябре 2024 года.

Ранее в Минфине заявили, что избежать повышения налогов нельзя, потому что все остальные источники по увеличению финансирования сектора обороны уже исчерпаны.

Напомним, правительство одобрило законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс Украины о приближении законодательства страны к законодательству ЕС в части ставок акцизного налога.

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