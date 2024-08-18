Стало известно, кто помогает Трампу готовиться к дебатам с Харрис

В 2024 году республиканец Дональд Трамп потратил больше времени на подготовку к дебатам, чем в 2016 или 2020 годах.

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп привлек бывшую конгрессвумен от Демократической партии Тулси Габбард для подготовки к дебатам со своей соперницей, представительницей демократов Камалой Харрис. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Они объяснили, что женщину привлекли к подготовке через ее выступление на праймериз Демократической партии в 2019 году. Тогда она, как утверждается, "разбила Харрис на сцене".

NYT указывает, что Габбард "давно дружит" с Трампом и покинула Демократическую партию после президентской кампании в 2020 году.

В свою очередь, пресс-секретарь Трампа Каролина Левитт подтвердила журналистам участие в подготовке к дебатам бывшей конгрессвумен. Левитт заявила, что Трамп "продолжит встречаться с авторитетными политическими советниками и эффективными коммуникаторами, такими как Тулси Габбард, которая доминировала над Камалой Харрис в 2020 году".

Как напомнили в NYT, на дебатах в 2019 году Габбард заявляла, что когда Харрис была окружным прокурором в Сан-Франциско, она "посадила свыше 1500 человек за нарушения, связанные с марихуаной, а затем смеялась над этим, когда ее спрашивали, курила она когда-нибудь марихуану".

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего конкурента республиканца Дональда Трампа в пяти из семи ключевых штатов.

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