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Стефанчук попросил депутатов не ездить в Курскую область

Появление политиков на передовой существенно препятствует проведению необходимых мер по ведению военной операции.
Стефанчук попросил депутатов не ездить в Курскую область
Народных депутатов Украины просят не посещать Курскую область. Об этом в субботу, 17 августа, сообщил нардеп от Батьківщини Алексей Кучеренко со ссылкой на главу Верховной Рады Руслана Стефанчука.
 
 
По словам Кучеренко, тот обратился к народным депутатам с просьбой воздержаться от поездок в РФ.
 
"Ко мне обратилось руководство Сил специальных операций с настоятельной просьбой к народным депутатам Украины воздержаться от поездок в Курскую область. Это существенно препятствует проведению необходимых мер по ведению военной операции", - цитирует Кучеренко заявление Стефанчука.
 
Накануне видео с госграницы из РФ снимал народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко.
 
 
Президент Владимир Зеленский сообщил, что операция Вооруженных сил в Курской области России продолжается так, как и рассчитывали, а плацдарм ВСУ в регионе "становится сильнее".

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