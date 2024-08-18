В Лондоне горел Сомерсет-Хаус - СМИ

Сомерсет-Хаус, построенный в 1547 году - бывший королевский дворец и величественный дом, а сейчас - центр искусства, культуры и развлечений.

В столице Великобритании, Лондоне, горел бывший королевский дворец Сомерсет-хаус, сейчас работающий как художественный центр. Причины возгорания устанавливают, произведения не пострадали. Об этом в субботу, 17 августа, пишут BBC та Reuters

Для тушения огня привлекли 125 спасателей и 25 пожарных машин. Пострадавших нет.

"В этой части здания не было произведений искусства. Пожар уже потушен, он случился на крыше на небольшом участке. Причина пожара пока неизвестна", - заявила помощница комиссара пожарной бригады Лондона Кили Фостер.

Она добавила, что старинность и оформление здания составляли проблему для тушения. Бригады будут оставаться на месте ночью.

На сайте Сомерсет-хауса появилось объявление, что сейчас команда центра сконцентрировалась на ликвидировании последствий, предоставила простор для работы спасателям и отменяет мероприятия, которые должны были состояться во дворце 18 августа.

Сомерсет-хаус был построен в 1547 году. Он расположен на месте, откуда открывается вид на реку Темзу. Это бывший королевский дворец, а сейчас в его стенах действует центр искусства, культуры и развлечений. Здание было резиденцией принцессы Елизаветы до того, как она была коронована.

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