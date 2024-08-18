В Израиле заявили о ликвидации двух высокопоставленных боевиков ХАМАС

Война в секторе Газа и эскалация насилия на Западном берегу реки Иордан могут перерасти в более широкий региональный конфликт с участием Ирана.

В результате авиаудара по автомобилю на Западном берегу реки Иордан были ликвидированы два высокопоставленных боевика группировки ХАМАС. Об этом в субботу, 17 августа, в X сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Как пишет Reuters , речь идет о:

Ахмеде Абу Ара из Акабы, который планировал новые теракты и был старшим оперативником в производстве взрывчатки

Рафете Даваси из Силат аль-Харития, который был старшим в военной инфраструктуре ХАМАС в районе Дженина.

Как отмечают в ЦАХАЛ, оба ликвидированных боевика были причастны к теракту 11 августа в долине реки Иордан, в результате которого погиб израильтянин Йонатан Дойч.

Как пишет Times of Israel , в ХАМАСе подтвердили, что в результате удара погибли двое участников группировки.

В заявлении ХАМАС отмечает, что Раафат Даваси являлся командиром местного крыла террористической группы в городе Дженин, а Ахмед Абу Ара был старшим оперативным сотрудником.

Новоизбранный лидер ХАМАС Яхья Синвар через египетских и катарских посредников передал израильским официальным лицам, что хочет договориться по соглашению о прекращении огня.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp