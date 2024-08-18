Россияне атаковали Киев баллистикой и дронами - КГВА

Враг третий раз за август применил для удара по столице северокорейские баллистические ракеты. ПВО отразило атаку.

Утром 18 августа войска РФ применили баллистическое вооружение и дроны для удара по Киеву. Вражескую атаку, произошедшую примерно в 05.00, удалось отбить, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что это третий обстрел баллистики столицы в августе с четким интервалом в шесть дней.

"Этот удар, по предварительным данным, был практически идентичен двум предыдущим. По проверяемой информации, рашисты снова, третий раз подряд, скорее всего применили северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. И снова силы и средства нашей противовоздушной обороны не позволили врагу достичь своей цели и поразить Киев", - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

По предварительным данным, баллистические ракеты были поражены на подлете в Киев. Кроме того, практически одновременно с баллистикой в ​​сторону Киева заходило несколько ударных БПЛА россиян.

"Но наши воины ПВО раньше времени сделалитак, чтобы киевляне не слышали даже звуков боевой работы. Все дроны противника были уничтожены далеко за пределами города", - указал Попко.

Он также добавил, что в настоящее время в столице не зафиксированы разрушения, информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в Киеве около пяти часов утра была объявлена ​​воздушная тревога. Позже в столице раздавались взрывы.

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