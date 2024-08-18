В РФ из-за атаки дронов загорелась нефтебаза

Горят резервуары с дизтопливом на территории промышленных складов в Пролетарске в Ростовской области.

На нефтебазе в Ростовской области РФ произошел пожар из-за атаки дронов. Об этом утром 18 августа сообщил губернатор региона Василий Голубев и российские Telegram-каналы.

По словам российского чиновника, "силы ПВО отразили атаку БПЛА" на юго-востоке Ростовской области.

"В результате падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных", - отметил Голубев.

Позже он добавил, что тушение огня приостанавливали из-за "повторной атаки БПЛА", а по состоянию на 06.50 в Пролетарск прибыл пожарный поезд.

Информации о пострадавших нет. По данным местных жителей, в результате атаки дронов пострадало предприятие Кавказ.

Минобороны РФ заявило, что ночью 18 августа ПВО якобы уничтожила "пять украинских БПЛА" самолетного типа. Из них два – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области, и два – над территорией Ростовской области.

Напомним, 30 июля ВСУ атаковали нефтебазу в Курской области РФ.

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