Генштаб назвал потери войск РФ на 18 августа

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1170 оккупантов, а всего с начала войны погибли более 599 тысяч российских военных.

С 24 февраля 2022 по 18 августа 2024 общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 599 350 человек (+1170 засутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

8508 (+7) вражеских танков

16 480 (+7) бронемашин

17 056 (+71) артиллерийских систем

1161 (+1) РСЗО

923 (+0) средства ПВО

367 (+0) самолетов

328 (+0) вертолетов

13 752 (+38) БПЛА оперативно-тактического уровня

2432 (+0) крылатые ракеты

28 (+0) кораблей/катеров

1 (+0) подлодка

22 992 (+79) единицы автомобильной техники и автоцистерн

2846 (+2) единиц специальной техники

Инфографика: facebook.com/GeneralStaff.ua

Потериармии РФ на 18 августа 2024 года

Ранее сообщалось, что военные контрразведчики Службы безопасности в сотрудничестве с ВСУ уничтожили "глаза" российской ПВО в Запорожской области – радиолокационную станцию ​​Каста.

В ГУР показали ликвидацию российских мотострелков

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