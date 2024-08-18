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Генштаб назвал потери войск РФ на 18 августа

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1170 оккупантов, а всего с начала войны погибли более 599 тысяч российских военных.
Генштаб назвал потери войск РФ на 18 августа

С 24 февраля 2022 по 18 августа 2024 общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 599 350 человек (+1170 засутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

  •  8508 (+7) вражеских танков
  •  16 480 (+7) бронемашин
  •  17 056 (+71) артиллерийских систем
  •  1161 (+1) РСЗО
  •  923 (+0) средства ПВО
  •  367 (+0) самолетов
  •  328 (+0) вертолетов
  •  13 752 (+38) БПЛА оперативно-тактического уровня
  •  2432 (+0) крылатые ракеты
  •  28 (+0) кораблей/катеров
  •  1 (+0) подлодка
  •  22 992 (+79) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  •  2846 (+2) единиц специальной техники

Инфографика: facebook.com/GeneralStaff.ua

Потериармии РФ на 18 августа 2024 года

Ранее сообщалось, что военные контрразведчики Службы безопасности в сотрудничестве с ВСУ уничтожили "глаза" российской ПВО в Запорожской области – радиолокационную станцию ​​Каста.

В ГУР показали ликвидацию российских мотострелков

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