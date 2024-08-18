Генштаб назвал потери войск РФ на 18 августа
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1170 оккупантов, а всего с начала войны погибли более 599 тысяч российских военных.
С 24 февраля 2022 по 18 августа 2024 общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 599 350 человек (+1170 засутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
- 8508 (+7) вражеских танков
- 16 480 (+7) бронемашин
- 17 056 (+71) артиллерийских систем
- 1161 (+1) РСЗО
- 923 (+0) средства ПВО
- 367 (+0) самолетов
- 328 (+0) вертолетов
- 13 752 (+38) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 2432 (+0) крылатые ракеты
- 28 (+0) кораблей/катеров
- 1 (+0) подлодка
- 22 992 (+79) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 2846 (+2) единиц специальной техники
Инфографика: facebook.com/GeneralStaff.ua
Потериармии РФ на 18 августа 2024 года
Ранее сообщалось, что военные контрразведчики Службы безопасности в сотрудничестве с ВСУ уничтожили "глаза" российской ПВО в Запорожской области – радиолокационную станцию Каста.
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