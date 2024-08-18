Воздушные силы рассказали о ночной атаке РФ

Враг направил на территорию Украины 16 воздушных целей, среди которых баллистические ракеты. 13 из них сбили ПВО, еще три не достигли цели.

В ночь на воскресенье, 18 августа, войска РФ атаковали Украину баллистическими, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также беспилотниками. Об этом 18 августа сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Он отметил, что атака велась с территории Курской и Воронежской областей.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:

одну баллистическую ракету Искандер-М;

две баллистические ракеты KN-23;

две управляемые авиационные ракеты Х-59;

три крылатые ракеты (тип уточняется);

восемь ударных БпЛА Shahed-131/136.

"В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей: две баллистические ракеты KN-23, три крылатые ракеты (тип уточняется), восемь ударных БпЛА Shahed-131/136", - отметил Олещук.

Он добавил, что остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. По предварительным данным, нападение прошло без погибших и раненых.

Ранее сообщалось, что враг дважды в утро пытался атаковать Киев ракетами. Сначала ПВО отразило нападение баллистикой и дронами, а впоследствии - крылатыми ракетами.

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