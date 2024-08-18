ВСУ подтвердили уничтожение моста в Курской области

Еще один немаловажный логистический объект россиян на реке Сейм поразила авиация Воздушных сил.

Украинская авиация уничтожила еще один мост на территории Курской области. Об этом 18 августа сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Курское направление. Минус еще один мост! Авиация Воздушных сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий", - отметил он в сообщении к видео.

Напомним, 6 августа началась наступательная операция ВСУ в Курской области России.

Ранее сообщалось, что украинские военные разрушили мост через реку Сейм в районе Глушкового, а затем появилась информация о поражении моста в селе Звание.

Таким образом, в зоне деятельности ВСУ на юге Курщины остался невредим лишь один из трех мостов через Сейм - в селе Кариж.

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