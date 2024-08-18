ВСУ отбили мощную атаку россиян в Донецкой области

Враг пытался прорвать позиции Сил обороны в районе Северного и Железного, чтобы продвинуться в сторону Торецка.

Утром 18 августа войска РФ совершили массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное в Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб.

Отмечается, что враг при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытался прорвать позиции сил обороны и продвинуться в сторону Торецка.

"Наши воины умелыми и слаженными действиями отразили вражескую атаку. Потерь позиций не допущено. В ходе боя уничтожено десять единиц техники и обезврежено 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 139 боевых столкновений, "самая горячая" ситуация на Покровском направлении.

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