Россияне вплотную подходят к Покровску - ГВА

Враг находится за 11 километров до окраин города. В то же время в населенном пункте остаются более 59 тысяч жителей.

Войска РФ вплотную подходят к Покровску в Донецкой области, жителей города призвали эвакуироваться. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона 18 августа.

Он отметил, что в настоящее время в Покровске остаются 59 980 жителей. До полномасштабного вторжения в Покровской общине проживало около 86 тысяч человек.

Глава ГВА уточнил, что враг находится за 11 километров до окрестностей населенного пункта.

"Город готовится, как и остальная часть Донецкой области. У нас в Донецкой области за каждым городом закреплено подразделение, боевая бригада. Разработаны планы обороны", - заявил он.

Добряк подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Покровске нормальная, однако из-за близости фронта растет угроза обстрелов.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отразили 46 атак россиян на Покровском направлении.

На фоне Курска. На Донбассе ВСУ тяжело

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