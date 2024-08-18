Недельные потери РФ в вооружении и личном составе

В частности, Вооруженные силы Украины за неделю уничтожили российский самолет, семь вражеских ракет и 353 БпЛА.

Потери российской армии за неделю составляют 8430 человек личного состава и 1469 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил Александр Павлюк в воскресенье, 18 августа.

За неделю с 11 по 18 августа 2024 г. потери противника составили около 8430 человек личного состава.