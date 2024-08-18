Недельные потери РФ в вооружении и личном составе
В частности, Вооруженные силы Украины за неделю уничтожили российский самолет, семь вражеских ракет и 353 БпЛА.
Потери российской армии за неделю составляют 8430 человек личного состава и 1469 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил Александр Павлюк в воскресенье, 18 августа.
За неделю с 11 по 18 августа 2024 г. потери противника составили около 8430 человек личного состава.
Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 61 танк
- 117 боевых бронированных машин
- 393 артиллерийских системы
- 18 РСЗО
- 5 установок ПВО
- 468 единиц автотехники
- 46 единиц спецтехники
Кроме того, наши защитники уничтожили вражеский самолет, семь ракет и 353 БпЛА.
Заметим, с 24 февраля 2022 по 18 августа 2024 общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 599 350 человек (+1170 в сутки).
Ранее сообщалось, что военные контрразведчики Службы безопасности в сотрудничестве с ВСУ уничтожили "глаза" российской ПВО в Запорожской области – радиолокационную станцию Каста.
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