Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Недельные потери РФ в вооружении и личном составе

В частности, Вооруженные силы Украины за неделю уничтожили российский самолет, семь вражеских ракет и 353 БпЛА.
Недельные потери РФ в вооружении и личном составе

 

Потери российской армии за неделю составляют 8430 человек личного состава и 1469 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил Александр Павлюк в воскресенье, 18 августа.
 
За неделю с 11 по 18 августа 2024 г. потери противника составили около 8430 человек личного состава.
 
 
Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
 
  • 61 танк
  • 117 боевых бронированных машин
  • 393 артиллерийских системы
  • 18 РСЗО
  • 5 установок ПВО
  • 468 единиц автотехники
  • 46 единиц спецтехники
Кроме того, наши защитники уничтожили вражеский самолет, семь ракет и 353 БпЛА.
 
Заметим, с 24 февраля 2022 по 18 августа 2024 общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 599 350 человек (+1170 в сутки).
 
Ранее сообщалось, что военные контрразведчики Службы безопасности в сотрудничестве с ВСУ уничтожили "глаза" российской ПВО в Запорожской области – радиолокационную станцию ​​Каста.
 
 
 
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK