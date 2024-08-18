Россия перебросила на Курщину тысячи военных с Украины

Военные аналитики оценивают, что Украина перебросила на Курск до 6 тысяч армейцев, тогда как еще 4 тысячи военнослужащих находятся в Сумской области для выполнения вспомогательных задач.

Российское военное командование перебросило в Курскую область группировку из 5 тысяч военных с линии фронта в Украине для отражения вторжения украинской армии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их оценке Россия перевела несколько недоукомплектованных бригад. Одна из них была переведена из Донецкой области, в то время как другие передислоцированы из менее стратегически важных районов.

Аналитики предполагают, что для попытки вернуть захваченные территории в Курской области российскому военному командованию предположительно придется вывести больше войск с фронта в Украине.

По данным источника, российской армии для такой операции потребуется группировка из 20 тысяч хорошо подготовленных и оснащенных военнослужащих.

Военные аналитики оценивают, что Украина перебросила на Курск до 6 тысяч армейцев, тогда как еще 4 тысячи военнослужащих находятся в Сумской области для выполнения вспомогательных задач. Замечается, чтобы не ослабить фронт, значительное количество этих войск мобилизовали из резервных сил, которые Украина формировала при поддержке Запада для операций в конце и в 2025 году.

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