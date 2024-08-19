В первый день операции было неожиданно мало раненых среди украинских военных. В то же время количество пленных иногда достигает 150 человек в день

Наступление ВСУ в Курской области является первым из "нескольких этапов" операции. Об этом рассказал The Guardian глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, поделившись некоторыми ранее неизвестными деталями украинского вторжения.

Дрозденко отметил, что принимал непосредственное участие в планировании операции и входил в узкий доверенный круг посвященных. По его словам, он не может многое рассказать о подготовке к вторжению, поскольку это лишь первый этап операции.

"Мы видим только часть этой операции, в будущем мы увидим несколько этапов", – сказал Дрозденко.

Также он рассказал, что ВСУ иногда берут на день "по 100-150 военнопленных", многие из них – призывники, которые не хотят воевать.

Кроме того, он рассказал, что больницы в Сумах готовились принять много раненых после начала вторжения, однако в результате операции жертв было неожиданно мало.

"В первый день операции было всего 15 раненых. Шестьдесят, семьдесят процентов из них были очень легкими, вызванными бомбовыми повреждениями, осколками", - добавил он.

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