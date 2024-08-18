Дефицит электроэнергии вернется на следующей неделе - Укрэнерго

В отличие от этой недели, когда Диспетчерский центр Укрэнерго фиксировал дефицит лишь вечером, на следующей неделе недостаток энергии будет ощущаться на протяжении всех суток.

Из-за жары на следующей неделе ожидается дефицит в энергосистеме Украины. Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в воскресенье, 18 августа.

Кудрицкий объяснил, что уже на следующей неделе Украину ждет новое испытание жарой.

"Дефицит энергии в системе из-за роста потребления, к сожалению, вернется. Поэтому экономное энергопотребление будет чрезвычайно важно для того, чтобы пройти период с понедельника по пятницу с наименьшим дискомфортом для всех потребителей", - подчеркнул он.

По словам Кудрицкого, в отличие от этой недели, когда Диспетчерский центр Укрэнерго фиксировал дефицит лишь вечером, на следующей неделе недостаток энергии будет ощущаться на протяжении всех суток.

Мы сообщали , что уже 19 августа стабилизационные графики будут действовать с 17:00 до 21:00.

Кабинет министров принял постановление, согласно которому для потребителей, использующих по меньшей мере 80% электроэнергии собственного производства, графики отключений не будут действовать.

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