Дефицит электроэнергии вернется на следующей неделе - Укрэнерго
В отличие от этой недели, когда Диспетчерский центр Укрэнерго фиксировал дефицит лишь вечером, на следующей неделе недостаток энергии будет ощущаться на протяжении всех суток.
Из-за жары на следующей неделе ожидается дефицит в энергосистеме Украины. Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в воскресенье, 18 августа.
Кудрицкий объяснил, что уже на следующей неделе Украину ждет новое испытание жарой.
"Дефицит энергии в системе из-за роста потребления, к сожалению, вернется. Поэтому экономное энергопотребление будет чрезвычайно важно для того, чтобы пройти период с понедельника по пятницу с наименьшим дискомфортом для всех потребителей", - подчеркнул он.
По словам Кудрицкого, в отличие от этой недели, когда Диспетчерский центр Укрэнерго фиксировал дефицит лишь вечером, на следующей неделе недостаток энергии будет ощущаться на протяжении всех суток.
Мы сообщали, что уже 19 августа стабилизационные графики будут действовать с 17:00 до 21:00.
Напомним, на днях Укрэнерго применило графики отключений для промышленности и бизнеса.
Кабинет министров принял постановление, согласно которому для потребителей, использующих по меньшей мере 80% электроэнергии собственного производства, графики отключений не будут действовать.
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