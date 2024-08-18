Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Дефицит электроэнергии вернется на следующей неделе - Укрэнерго

В отличие от этой недели, когда Диспетчерский центр Укрэнерго фиксировал дефицит лишь вечером, на следующей неделе недостаток энергии будет ощущаться на протяжении всех суток.
Дефицит электроэнергии вернется на следующей неделе - Укрэнерго

 

Из-за жары на следующей неделе ожидается дефицит в энергосистеме Украины. Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в воскресенье, 18 августа.
 
Кудрицкий объяснил, что уже на следующей неделе Украину ждет новое испытание жарой.
 
"Дефицит энергии в системе из-за роста потребления, к сожалению, вернется. Поэтому экономное энергопотребление будет чрезвычайно важно для того, чтобы пройти период с понедельника по пятницу с наименьшим дискомфортом для всех потребителей", - подчеркнул он.
 
По словам Кудрицкого, в отличие от этой недели, когда Диспетчерский центр Укрэнерго фиксировал дефицит лишь вечером, на следующей неделе недостаток энергии будет ощущаться на протяжении всех суток.
 
Мы сообщали, что уже 19 августа стабилизационные графики будут действовать с 17:00 до 21:00.
 
Напомним, на днях Укрэнерго применило графики отключений для промышленности и бизнеса.
Кабинет министров принял постановление, согласно которому для потребителей, использующих по меньшей мере 80% электроэнергии собственного производства, графики отключений не будут действовать.
 
 
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK