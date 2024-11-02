На Сумщине после атаки БПЛА произошло аварийное отключение света

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в регионе. Жителей области просят сохранять спокойствие.

В Сумской области вечером в пятницу, 1 ноября, произошло отключение света. Продолжаются работы по возобновлению электроснабжения в регионе, сообщает областная военная администрация. Жителей области просят сохранять спокойствие. В ОВА подчеркнули, что "ситуация контролируемая". Причины отключения электроэнергии местные власти не уточняют, однако ранее сообщалось об атаке БПЛА на Сумщину. А в областном центре российский дрон попал в многоэтажку – пострадали пять человек. Напомним, 22 октября в результате российского удара по частной жилой застройке Сум погибли три человека, среди них – ребенок.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp