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На Сумщине после атаки БПЛА произошло аварийное отключение света

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в регионе. Жителей области просят сохранять спокойствие.
На Сумщине после атаки БПЛА произошло аварийное отключение света
В Сумской области вечером в пятницу, 1 ноября, произошло отключение света. Продолжаются работы по возобновлению электроснабжения в регионе, сообщает областная военная администрация.   Жителей области просят сохранять спокойствие. В ОВА подчеркнули, что "ситуация контролируемая".   Причины отключения электроэнергии местные власти не уточняют, однако ранее сообщалось об атаке БПЛА на Сумщину.   А в областном центре российский дрон попал в многоэтажку – пострадали пять человек.   Напомним, 22 октября в результате российского удара по частной жилой застройке Сум погибли три человека, среди них – ребенок.

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