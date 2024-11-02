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В Купянске "прилет" в пятиэтажку, есть пострадавшие

Россияне ударили УАБом по Купянску. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. По меньшей мере, два человека пострадали.
В Купянске "прилет" в пятиэтажку, есть пострадавшие
Российские войска вечером в пятницу, 1 ноября, попали в многоэтажку в Купянске, пострадали два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.   "Около 21 часа враг ударил УАБом по городу Купянск. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Предварительно пострадали два человека", - написал Синегубов.   Он также добавил, что экстренные службы работают над ликвидацией последствий.   Напомним, на днях сообщалось, что российские военные находятся в трех километрах от Купянска. Они атакуют переправы на реке Оскол. Это усложняет эвакуацию из Купянска и других близлежащих населенных пунктов.

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