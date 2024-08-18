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Пятый российский регион ввел режим ЧС из-за лесных пожаров

По состоянию на 18 августа на территории России действуют 190 лесных пожаров. Кроме Тувы, режим ЧС введен еще в четырех субъектах РФ.
Пятый российский регион ввел режим ЧС из-за лесных пожаров

 

Режим чрезвычайной ситуации вновь был введен в Республике Тува из-за ситуации с лесными пожарами. Соответствующий документ опубликован на портале правительства региона в воскресенье, 18 августа.
 
"НС регионального характера вводится в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории Чеди-Хольского и Тандинского кожуунов, устойчивой сухой и жаркой погодой, что способствует резкому росту количества и площади пожаров в лесах на территории республики", - отметили в сообщении.
 
Замечается, что в Тандинском районе РФ действует сразу несколько огромных ячеек. Для оценки ситуации на место выехал глава региона Владислав Ховалиг.
 
По состоянию на 18 августа на территории России действуют 190 лесных пожаров. Кроме Тувы, режим ЧС введен еще в четырех субъектах РФ.
 
Ранее мы сообщали, что в России бушуют масштабные лесные пожары.
 
Также сообщалось, что массово горят леса в Сибири. Также в столице Бурятии Улан-Удэ – произошел масштабный пожар. Пылала сухая трава, горели заборы и дворовые постройки.
 
 
 
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